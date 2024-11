POL-KA: (KA) - Karlsruhe - Auffahrunfall auf der A8 mit fünf Beteiligten

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstagabend gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Mozartstraße und erbeuteten offenbar Schmuck. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Einbrecher die Scheibe einer Terrassentür ein um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie wohl sämtliche Räumlichkeiten und durchwühlten alle ...

mehr