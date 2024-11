Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in ein Reihenhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochabend vermutlich gegen 19:45 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Reihenhaus in Blankenloch. Im Inneren des Am Steinweg gelegenen Wohnhauses durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten. Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach Beute erfolgreich waren, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden liegt im geschätzten vierstelligen Bereich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

