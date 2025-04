Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß Tierschutzgesetz

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter streute in der Zeit von Samstag- bis Sonntagabend vermutlich Rattengift an einen Zaun, der sich an einem Grundstück in der Straße "Am Kirchbrunnen" in Meiningen befindet. Der Hund der Anwohnerin fraß etwas davon und mussten anschließend tierärztlich behandelt werden. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0088279/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde gefertigt.

