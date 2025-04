Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag ein E-Bike, welches in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen abgestellt war. Das Zweirad war mit einem Faltschloss zwischen Rahmen und Hinterrad gesichert, so dass es der Täter hat wegtragen müssen, weil es nicht zu schieben ging. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des grünen Cube geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0089112/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

