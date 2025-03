POL-UN: Kreis Unna - Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Kriminalstatistik 2024 für den Kreis Unna (ohne Lünen)

Werne (ots) - Unbekannte Täter haben sich in dem Zeitraum von Sonntagnacht (02.03.2025) bis Dienstagmittag (04.03.2025) gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Herberner Straße in Werne-Stockum verschafft. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an ...

mehr