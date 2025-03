Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Unbekannte brechen in Spielhalle ein

Werne (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen (05.03.2025) gegen 03.35 Uhr in eine Spielhalle an der Nordlippestraße, in Nähe des Autohofes in Werne, eingedrungen.

Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, entwendeten sie Bargeld, Schlüssel sowie Datenträger.

Eine Tatortbereichsfahndung verlief negativ.

Wer trotzdem etwas gesehen hat und Hinweise zu dem Einbruch samt Diebstahl geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

