POL-UN: Werne - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Axel Scheunemann und Polizeihauptkommissar Detlef Ostermann

Bönen (ots) - Einem 75-Jährigem aus Kamen ist zwischen Dezember 2024 und März 2025 ein Traktor von seinem Bauernhof an der Straße "Im Fuchsbau" in Bönen entwendet worden. Es handelt sich um den Traktor des Herstellers "Massey Ferguson" in Rot mit folgendem abgemeldeten Kennzeichen UN-YJ326 und er hat zuletzt auf dem Gelände neben einer Scheune gestanden. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt ersten Schätzungen ...

