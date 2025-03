Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna/Werne - UNgefiltert: Ein Gespräch mit der Polizei

Die beliebte "UNgefiltert"-Kampagne der Kreispolizeibehörde Unna geht auch im Jahr 2025 weiter.

Im vergangenen Jahr konnten die Beamtinnen und Beamten viele Menschen aus dem Kreis Unna zu einem "Gespräch mit der Polizei" einladen. Konnten in vielen vertraulich-lockeren Gesprächen Vorbehalte, Ängste und Sorgen klären, haben zusammen mit den Bürgern und Bürgerinnen gelacht, geschmunzelt, gestaunt und vor allem: zugehört.

Und all das steht auch in 2025 wieder an allererster Stelle: zusammen an Lösungen arbeiten, Vertraulichkeit und Zuversicht schaffen. Bei "UNgefiltert - Ein Gespräch mit der Polizei" haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Wünsche, Ängste und Sorgen unumwunden an die Polizei und Landrat Mario Löhr weiterzugeben - und das bei einer Tasse Kaffee, Cappuccino, Tee oder Kakao.

Die Kreispolizeibehörde Unna lädt Sie zu all diesen Getränken ein.

Kommen Sie doch auch mal beim Cafe Mobil auf den verschiedensten Wochenmärkten im Kreis Unna vorbei und besuchen die Polizistinnen und Polizisten und freuen sich auf tolle Gespräche und viele informative und präventive Tipps zur Kriminalitätsbekämpfung.

Auftakt der diesjährigen "UNgefiltert"-Veranstaltungsreihe ist am Freitag, 07.03.2025 von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Werne.

