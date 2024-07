Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Fahrzeugbrand mit anschließendem, hohen Gebäudeschaden

Saarbrücken, Dudweiler Straße (ots)

Am Sonntagabend um ca. 19:45 Uhr geriet in der Dudweiler Straße in Saarbrücken ein Pkw Vollbrand. Der Fahrzeugführer hatte während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus seinem Fahrzeug, einem knapp 16 Jahre alten Mercedes Benz C 200 CDI, wahrgenommen und diesen daher zunächst am Fahrbahnrand abgestellt. Das Fahrzeug geriet unvermittelt in Brand und die Flammen schlugen auf den Gebäudekomplex "Dudweiler Straße 72" über, an dem u. a. ein großes Rolltor in Brand gesetzt und zerstört wurde. Außerdem zerbarsten wegen der Hitzeentwicklung einzelne Fensterscheiben des Gebäudes.

Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Brand konnte zeitnah durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr abgelöscht werden, sodass eine weitere Brandausbreitung unterbunden wurde.

Derzeit kann grob von einem entstanden Gebäudeschaden von ca. 50.000 EUR ausgegangen werden.

Als Ursache des Fahrzeugbrandes wird zunächst von einem technischen Defekt ausgegangen.

Während des Einsatzes musste die Dudweiler Straße zwischen Schumann- und Schubertstraße für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

