Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Traktoren zu schaffen gemacht

Dillstädt/Marisfeld (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Montag an mehreren Traktoren zu schaffen. Zwei der landwirtschaftlichen Geräte standen in Marisfeld und eines in der Straße "Germselshausen" in Dillstädt. Die Täter bauten neben drei GPS-Antennen auch zwei Hauptdisplays aus und verursachten auf diese Weise einen Schaden von über 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0089588/2025.

