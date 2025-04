Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Herpf (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Montagabend, 18:00 Uhr, bis Dienstagmorgen gegen einen in der Schmiedsgasse in Herpf geparkten weißen Pkw Skoda. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Am Skoda entstand im rechten Fahrzeugbereich erheblicher Sachschaden, welcher auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. An der Unfallstelle konnte eine Radarsensorabdeckung eines Lkw aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0089689/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

