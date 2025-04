Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrradunfall mit tödlicher Folge

Gerolstein (ots)

Am 05.04.2025 gegen 13:20 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines Fahrradunfalls alarmiert. Ein 88-jähriger aus der VG Hillesheim befuhr mit seinem Pedelec den Kasselburger Weg in Gerolstein. Vermutlich aufgrund unebener Straße bremste der 88-jährige stark ab, verlor hierbei die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt der 88-jährige schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen. In der Nacht ereilte die Polizei die traurige Nachricht, dass der 88-jährige im Krankenhaus an seinen Verletzungen erlag.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell