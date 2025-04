Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Sitzbank in Minheim

Minheim (ots)

In den vergangenen zwei bis drei Tagen ist es zu einer Sachbeschädigung am Moselufer, parallel zur K53 in Minheim gekommen. Die bislang unbekannten Täter zerstörten eine Sitzbank an der Uferpromenade, wobei ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Für Hinweise oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell