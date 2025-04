POL-PDWIL: Girls Day bei der Polizei Daun

Mülheim an der Mosel (ots) - Wie bereits um 08:06 Uhr berichtet, kam es am Morgen des 03.04.2025 zu einem Brand in einem Hotel in der Veldenzer Straße in Mülheim an der Mosel. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät entstanden. Durch den Brand wurde die Hauptwasserleitung in ...

