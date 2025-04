Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Einbrecher reißen Hausbewohner aus dem Schlaf: Kripo sucht Zeugen in Dörnhagen

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Offenbar nicht mit der Anwesenheit der Bewohner gerechnet haben bislang unbekannte Einbrecher am gestrigen Mittwochabend in der Schönen Aussicht in Fuldabrück. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter gegen 21 Uhr versucht, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dies misslang, sodass die Einbrecher die Scheibe der Tür einschlugen, um in das Wohnzimmer einzusteigen. Als die anwesenden Bewohner, die durch den lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden waren, das Licht im Haus einschalteten, ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern mit zahlreichen Polizeistreifen verlief leider ohne Erfolg.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die am gestrigen Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

