POL-KS: Nach Unfall mit 1,1 Promille: Wutentbrannter Rollerfahrer demoliert Pkw von Unfallgegnerin

Wutentbrannt zeigte sich am gestrigen Mittwochabend ein alkoholisierter Rollerfahrer in der Kasseler Südstadt, nachdem er bei einem Verkehrsunfall auf die Straße gestürzt war. Der äußerst verärgerte 35-jährige Mann schlug und trat vor den Augen mehrerer Zeugen gegen den Mercedes der Unfallgegnerin und richtete damit einen zusätzlichen Schaden an dem Fahrzeug an. Er muss sich nun nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sondern auch wegen Sachbeschädigung verantworten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Unfall auf der Frankfurter Straße in Höhe der Haltestelle "Am Weinberg" gegen 18 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 51-jährige Mercedes-Fahrerin aus Kassel aus einer Parklücke rechtsseitig der Straße ausgeparkt und wollte von der Rechtsabbiegespur auf den rechten der beiden stadtauswärts führenden Fahrstreifen der Frankfurter Straße wechseln. Als sie den von hinten kommenden Rollerfahrer sah, bremste sie nach eigenen Angaben und wich nach rechts aus. Auch der Rollerfahrer wich aus und kollidierte mit dem abbremsenden Pkw, wodurch er auf die Straße stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend stand er auf und ging zu dem Mercedes, auf den er wutentbrannt einschlug und -trat, so die Zeugen. Der Gesamtschaden an dem Pkw und dem Motorroller beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Mit weiteren rund 300 Euro schlägt der Schaden an dem Mercedes durch die Schläge und Tritte zu Buche. Bei Eintreffen der Polizisten hatte sich der 35-Jährige aus dem Landkreis Kassel beruhigt, allerdings stellten die Beamten bei ihm schnell Alkoholgeruch fest. Da ein Atemalkoholtest rund 1,1 Promille ergab, musste er die Streife zur Blutentnahme auf das Revier begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

