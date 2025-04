Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Täter attackiert Minicar-Fahrer unvermittelt mit Pfefferspray: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Forstfeld:

Grundlos hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Mittwoch, gegen 2:10 Uhr, im Kasseler Stadtteil Forstfeld einen Minicar-Fahrer mit Pfefferspray attackiert und verletzt. Zuvor war der Täter gemeinsam mit einem weiteren Mann am Kasseler Entenanger in das Minicar eingestiegen und hatte als Fahrtziel die Wißmannstraße, nahe der Togostraße, genannt. Dort angekommen bezahlte der Fahrgast auf dem Beifahrersitz für die Fahrt. Nachdem er das Wechselgeld erhalten hatte, öffnete er die Tür, drehte sich plötzlich noch einmal zu dem 38-jährigen Fahrer um und sprühte diesem völlig unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht. Anschließend stiegen der Täter und sein im Fond sitzende Begleiter aus und liefen in Richtung Forstbachweg davon, während der 38-Jährige aus Kassel den Notruf der Rettungsleitstelle wählte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung seiner Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus, weshalb er seine Nachtschicht nicht mehr fortsetzen konnte. Die sofort eingeleitete Fahndung der Streifen des Polizeireviers Ost nach den beiden Männern, die ca. 1,80 Meter groß waren, eine normale Statur hatten und sich in einer unbekannten Sprache, möglicherweise Paschtu oder Dari, miteinander unterhielten, verlief leider ohne Erfolg. Der Täter hatte blonde Haare, einen blonden Bart, trug eine dunkle Weste, ein T-Shirt und eine blaue Jeans, so das Opfer.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG 1 der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

