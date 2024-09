Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald - Fahndungsrücknahme

Korbach (ots)

Die seit dem 26. August vermisste 14-jährige Viktoria M. konnte am Bahnhof in Frankenberg aufgegriffen und an ihre Mutter überstellt werden.

Die Pressevertreter werden gebeten, die veröffentlichen Bilder aus den Berichterstattungen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

