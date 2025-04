Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Erblicken von Polizeifahrzeug weggerannt: Drogendealer macht durch Flucht auf sich aufmerksam und wird festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Selbst für seine Festnahme und den Fund seines mitgeführten Haschischs hat am Montagmittag in der Kasseler Innenstadt ein 25-jähriger mutmaßlicher Drogendealer gesorgt. Wie die Beamten der Bereitschaftspolizei berichten, waren sie und Zivilpolizisten der OE City im Rahmen der Innenstadtoffensive unterwegs, als ihnen gegen 12:30 Uhr am Landgraf-Philipps-Platz ein Mann auffiel, der bei bloßem Erblicken des vorbeifahrenden Einsatzfahrzeugs plötzlich in Richtung Stern davonrannte. Offenbar hatte er fälschlicherweise angenommen, dass er kontrolliert werden sollte. Da er durch seine eilige Flucht nun tatsächlich auf sich aufmerksam gemacht hatte, nahmen die Bereitschaftspolizisten zu Fuß die Verfolgung auf. Nachdem der rennende 25-Jährige vor den Augen der Beamten ein größeres Stück Haschisch an eine Mauer geworfen hatte, fand seine Flucht in der Kurt-Schumacher-Straße ein schnelles Ende, denn dort klickten schließlich die Handschellen. In seinen Taschen und an der Mauer fanden die Polizisten insgesamt 115 Gramm Haschisch, knapp 1.500 Euro mutmaßliches Drogengeld in szenetypischer Stückelung und zwei Handys. Alle Gegenstände stellten die Beamten sicher und brachten den 25-Jährigen aus Kassel für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge verantworten.

