POL-KS: Zerstörten Hyundai i30 am Hegelsberg zurückgelassen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zerstört wurde am gestrigen Montagabend ein Hyundai i30 bei einem mutmaßlichen Alleinunfall am Hegelsberg in Kassel. Ein zunächst unbekannter Fahrer war auf der Straße "Am Sandkopf" in Richtung "Schwarzer Stein" unterwegs und aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst über die Eimündung hinweg auf eine Grünfläche gefahren. Dort kollidierte der Pkw mit einem Findling und überfuhr diesen, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. An dem schwarzen Hyundai war ein Totalschaden von 15.000 Euro entstanden. Die Meldung über den Unfall war per E-Call um 20:42 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle eingegangen. Bei Eintreffen des hinzugeeilten Rettungsdienstes waren der Fahrer und möglichen Insassen bereits geflüchtet, allerdings konnten die Streifen des Polizeireviers Nord einen verletzten 19-Jährigen in der Nähe des Unfallorts antreffen, der als Fahrzeugführer in Betracht kommt. Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, dem Fahrer und möglichen Insassen geben können.

Der Unfall hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz vor Eingang des automatischen Unfallnotrufs ereignet. Anhand der am Fahrzeug ausgelösten Airbags ist davon auszugehen, dass zum Unfallzeitpunkt neben dem Fahrer auch eine Person auf den Beifahrersitz gesessen hat. Die am Abend angestellten Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug auf einen Mann in der Uckermark zugelassen und aktuell nicht versichert ist. Ob der Pkw möglicherweise gestohlen wurde, ist bislang noch ungeklärt. Der Hyundai wurde sichergestellt und für die Spurensicherung abgeschleppt. Auf den als Fahrer in Frage kommenden 19-Jährigen aus Kassel waren die Polizisten in der Mommenröder Straße getroffen, denn dorthin hatte ein Freund des Mannes gegen 21:00 Uhr einen Rettungswagen gerufen. Zu seinen blutenden Gesichtsverletzungen gab der 19-Jährige wenig glaubhaft an, dass er zuvor in der Straße "Am Hegelsberg" Opfer einer Körperverletzung durch zwei unbekannte Täter geworden war. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf, ließen bei dem 19-Jährigen aber auch wegen des Verdachts, dass er unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren war, im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen. Auch seine Kleidung und das Mobiltelefon beschlagnahmten die Polizisten für die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Flucht des Fahrers und möglicher Insassen gegeben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell