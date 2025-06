Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme: Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen; Parkplatzstreit eskalierte; Zeugensuche nach Unfallflucht; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Festnahme: Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen - Offenbach

(fg) Nach der vorläufigen Festnahme eines 24 Jahre alten Mannes am Donnerstagabend in der Prinz-Georg-Straße in Rumpenheim ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Rauschmitteln und fertigte gleich mehrere Anzeigen. Gegen 22.20 Uhr beabsichtigte eine Streifenbesatzung ein Auto und den Fahrer zu kontrollieren. Dieser habe offenbar beabsichtigt, sich der Kontrolle zu entziehen, bog in die erstgelegene Straße ab und lief zunächst davon. Nach kurzer Nacheile konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 24-Jähriger, gestellt und kontrolliert werden. Hierbei fanden die Beamten rund 92 Gramm Haschisch in der mitgeführten Handtasche auf; ferner stellte die Streifenbesatzung ein Cuttermesser und eine Feinwaage sicher. Aufgrund dessen besteht der Verdacht des Handeltreibens in nicht geringer Menge, weshalb eine entsprechende Strafanzeige gefertigt wurde. Zudem bestand der Verdacht, dass der 24-Jährige vor Fahrtantritt Rauschmittel konsumiert hat, ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und des Weiteren keine Pflichtversicherung für das genutzte Auto bestand. Der Verdächtige musste mit zur Wache, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

2. Parkplatzstreit eskalierte: Zwei Unbekannte griffen 53-Jährigen an - Offenbach

(fg) Am Mittwochmorgen, gegen 9.45 Uhr, eskalierte ein Parkplatzstreit in der Bieberer Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 53 Jahre alter Mann aus Obertshausen mit zwei Unbekannten aufgrund der dortigen Parkplatzsituation zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf hätte einer der Unbekannten Pfefferspray in Richtung des Mannes aus Obertshausen gesprüht. Sein Begleiter habe dem 53-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen sein linkes Knie getreten. Nebst den körperlichen Angriffen sei es zu wüsten Beschimpfungen gekommen. Der Unbekannte, der das Pfefferspray eingesetzt hatte, war Mitte 20, etwa 1,70 Meter groß und hatte schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt. Der zweite Täter war circa 65 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß; er war mit einem T-Shirt mit schwarzen Streifen und einer kurzen Hose bekleidet. Er hatte grüne Haare. Hinweise zur gefährlichen Körperverletzung werden unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegengenommen.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht - Mühlheim am Main

(fg) Die Polizei in Mühlheim sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen, zwischen 9.40 Uhr und 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ernst-Abbe-Straße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte eine Mühlheimerin ihren grauen VW Passat auf einem dortigen Parkplatz ab. Bei der Rückkehr stellte sie Kratzer an der Heckstoßstange fest. Der entstandene Schaden, der offenbar bei einem Rangiervorgang entstand, wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0.

4. Drei Handwerker-Fahrzeuge aufgebrochen: Zeugensuche! - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte waren zwischen Mittwochabend, 22.30 Uhr und Donnerstagvormittag, 11 Uhr, in der Bahnhofstraße (210er-Hausnummern), in der Gartenstraße (110er-Hausnummern) und in der Kurt-Schumacher-Straße (10er-Hausnummern) zugange und entwendeten Werkzeuge aus dort geparkten Handwerker-Fahrzeugen. In allen Fällen knackten die Werkzeugdiebe offenbar den Schließzylinder der Schiebetür und durchsuchten anschließend das Innere der jeweiligen Autos. Insgesamt nahmen die Diebe Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro mit. Aufgrund derselben Tatbegehungsweise wird ein Zusammenhang geprüft. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer - Offenbach am Main

(fg) Bereits vergangenen Freitagmorgen ereignete sich im Bereich der Markwaldstraße / Seligenstädter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer leichte Verletzungen zuzog. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der 60 Jahre alte Radler mit seinem E-Bike auf der Seligenstädter Straße auf dem dortigen Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Eine 19-Jährige VW-Lenkerin, die in die Seligenstädter Straße einfuhr, übersah offenbar den Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 60-Jährige stürzte und zog sich Prellungen an der Schulter sowie Schürfwunden am linken Arm und am rechten Bein zu. Er konnte die Unfallstelle zunächst ohne weitere Behandlung nach Hause verlassen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

