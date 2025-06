POL-OF: 18-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall auf Baustelle

Hanau - Maintal (ots) - Gegen 18.15 Uhr wurde gestern eine weiße Yamaha mit Hanauer Kennzeichen in der Nürnberger Straße in Hanau entwendet. Nur kurze Zeit später zog der Dieb die Aufmerksamkeit von Zeugen und der Polizei auf sich. Er fuhr ohne Helm bis nach Maintal und nahm es während der Fahrt mit den Verkehrsregeln nicht so genau. Nach mehreren Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstößen wurde er schließlich in Maintal im Bereich der Kennedystraße in Richtung ...

