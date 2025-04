POL-FR: Schopfheim: Brennende Müllsäcke in der Friedrichstraße

Freiburg (ots) - Am Freitag, 04.04.2025, gegen 11.45 Uhr, kam es bei einem Abbiegevorgang von der Landstraße 138 in das Gewerbegebiet "Entenbad" zu einem Unfall zwischen zwei Pkws. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Landstraße 138 von Steinen kommend in Richtung Hauingen und bog an der Einmündung zum ...

mehr