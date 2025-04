Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fehler beim Abbiegen an Einmündung zum Gewerbegebiet Entenbad - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.04.2025, gegen 11.45 Uhr, kam es bei einem Abbiegevorgang von der Landstraße 138 in das Gewerbegebiet "Entenbad" zu einem Unfall zwischen zwei Pkws. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Landstraße 138 von Steinen kommend in Richtung Hauingen und bog an der Einmündung zum Gewerbegebiet "Entenbad" nach links ab. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 83-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw der 19-Jährigen wurde zurückgestoßen und kam auf einem Acker zum Stehen. Der Pkw der 83-Jährigen wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem stehenden Pkw eines 67-jährigen Fahrers. Die 19-Jährige und die 83-Jährige werden leicht verletzt. Die 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des 67-Jährigen wurde nur leicht beschädigt. Die beiden anderen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 33.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

