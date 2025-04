Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Beim Öffnen der Autotür mutmaßlich Pedelec-Fahrer übersehen - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Beim Öffnen einer Autotür blieb am Samstag, 05.04.2025, gegen 14.30 Uhr, ein an einem geparkten Pkw vorbeifahrender 80-jähriger Pedelec-Fahrer mit seinem rechten Pedal an der geöffneten Fahrertür hängen. Er verletzte sich schwer. Der Pedelec-Fahrer befuhr die Straße "Am Sonnenstück" von der Winzergenossenschaft kommend in Richtung Müllheim. In Höhe eines Lebensmittelmarktes parkte ein 53-jähriger Mann auf einem seitlichen Stellplatz seinen Pkw und öffnete die Fahrertür, an welcher der 80-jährige Pedelec-Fahrer mit seinem Pedal hängen blieb. Der 80-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Uniklinik geflogen. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Nach Sachlage trug der 80-Jährige keinen Fahrradhelm.

