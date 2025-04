Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kollision zwischen zwei Radfahrern - 72-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.04.2025, gegen 17.45 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einer Kollision zwischen einem Kind, welches mit einem Fahrrad unterwegs war und einem 72-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt. Das Kind habe mit seinem Fahrrad eine steile Böschung vom Beethovenring kommend in Richtung Industriestraße befahren und dabei eine Rampe überfahren um über den Graben auf die Industriestraße zu gelangen. Dabei sei es zur Kollision mit dem 72-jährigen Pedelec-Fahrer gekommen, der in diesem Moment die Industriestraße befuhr. Beide stürzten. Der 72-Jährige stürzte dabei in den Graben und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 72-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. Das Kind sei leicht verletzt worden.

