Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erstmeldung Albbruck: Vollbrand eines leerstehenden Gebäudes

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.04.2025, gegen 12.40 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem vermeintlich leerstehenden alten Bauernhaus in der Alte Landstraße mitgeteilt. Innerhalb weniger Minuten stand das Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und kurz nach 14.00 Uhr war der Brand gelöscht. Das Gebäude sei einsturzgefährdet. Aktuell dauern die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr an (Stand 15.00 Uhr). Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bislang niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Während der Brandbekämpfung musste der Bahnverkehr eingestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell