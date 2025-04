Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Unfall mit Fahrradfahrerin - eine leicht Verletzte und 7500 Euro Sachschaden

Zu einem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw kam es am Freitag, 04.04.2025 gegen 18.40 Uhr auf der Industriestraße in Lottstetten. Diese befuhr zuvor eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem E-Bike in absteigende Richtung und beabsichtigte nach links in eine Hofeinfahrt einzufahren. Dabei soll sie dies ohne Rückschau und ohne Abbiegeanzeige vorgenommen haben. Im gleichen Moment beabsichtigte ein hinter ihr fahrender, 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer, die 32-Jährige zu überholen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend zu Boden stürzte. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt und wollte sich gegebenenfalls selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An ihrem Mountainbike entstand Sachschaden von rund 2500 Euro, am Mercedes 5000 Euro.

