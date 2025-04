POL-FR: Riegel: Reisebus nach Unfallflucht beschädigt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Wohnung in der Lehener Straße in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen dem 4. und 6. April. Die Wohnung, die sich in einem Mehrparteienhaus befindet, wurde durch die Täter betreten und durchwühlt. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch ...

