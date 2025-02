POL-SO: Einbruch in Schuhgeschäft

Werl (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Blumengeschäft in der Fußgängerzone in Werl eingebrochen. Durch die Hintertür gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten. Dort versuchten sie den dortigen Tresor aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Die Kasse, die erfolgreich aufgehebelt wurde, enthielt glücklicherweise kein Bargeld. Weitere Schubladen und Schränke wurden durchwühlt. Allerdings ...

