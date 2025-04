Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt und schwer verletzt. - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - St. Märgen-K4907 und Breitnau-Höllsteig-B31

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag 05.04.2025, befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer, gegen 17.00 Uhr, die B 31 bei "Höllsteig" bergwärts. Nachdem er einen PKW überholt hatte, geriet er ins Schlingern, stürzte und prallte in die Leitplanke. Der Kradfahrer wurde durch den Sturz lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Freiburg gebracht werden.

Während den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 31 teilweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Erst gegen 20 Uhr konnte die Fahrbahn vollständig freigegeben werden.

Gegen 17.20 Uhr befuhr eine Gruppe von vier Motorradfahrer die K 4907 "Spirzenstraße" in Richtung Buchenbach. Ebenfalls beim Überholen verlor der letzte Motorradfahrer der Gruppe die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Krad überschlug sich mit dem Fahrer in der angrenzenden Böschung mehrfach. Für den 28. Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Auch hier musste die K 4907 während den Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Vollsperrung wurde gegen 19.00 Uhr aufgehoben.

PPFR-FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell