POL-FR: Kenzingen/B3: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 03.04.2025, gegen 14.00 Uhr, brannte ein Pkw in der Hauptstraße komplett aus. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Hauptstraße als während der Fahrt der Pkw in Brand geriet. Von anderen Verkehrsteilnehmern sei sie darauf aufmerksam gemacht worden. Es gelang ihr den Pkw in der Ortsmitte neben der Fahrbahn auf einem Grundstück abzustellen und diesen unverletzt zu verlassen. In ...

mehr