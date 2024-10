Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Schuraer Straße/ Sallancher Straße - eine Person leicht verletzt (08.10.2024)

Spaichingen (ots)

Gegen 16:15 Uhr ist es am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung Schuraer Straße/ Sallancher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 20-jähriger Fahrer eines Fiat Punto war auf der Schuraer Straße unterwegs und bog an der Kreuzung Sallancher Straße nach links in Richtung Busbahnhof ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Fahrer eines Opel Zafira Tourer, der auf der Schuraer Straße entgegenkam. Der Opelfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ein Verkehrszeichen wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 7.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

