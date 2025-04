Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Pkw gerät während der Fahrt in Brand

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.04.2025, gegen 14.00 Uhr, brannte ein Pkw in der Hauptstraße komplett aus. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Hauptstraße als während der Fahrt der Pkw in Brand geriet. Von anderen Verkehrsteilnehmern sei sie darauf aufmerksam gemacht worden. Es gelang ihr den Pkw in der Ortsmitte neben der Fahrbahn auf einem Grundstück abzustellen und diesen unverletzt zu verlassen. In kürzester Zeit entwickelte sich Brand zu einem Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Pkw brannte komplett aus. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem ein Gartenzaun, ein Werbebanner sowie wie eine Mülltonne beschädigt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

