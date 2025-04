POL-FR: Weil am Rhein: Baucontainer am Umschlagbahnhof aufgebrochen

Freiburg (ots) - Unbekannte haben sich in der Zeit von Donnerstag, 03.04.2025, 19:00 Uhr bis Freitagmorgen 04.04.2025, 06:50 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Weinstraße in Pfaffenweiler verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich Unbekannte auf das Gelände des dortigen Kindergartens begeben und mit einem unbekannten Hebelwerkzeug ein Fenster aufgebrochen. Anschließend hat die Täterschaft ...

mehr