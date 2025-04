Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pfaffenweiler: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben sich in der Zeit von Donnerstag, 03.04.2025, 19:00 Uhr bis Freitagmorgen 04.04.2025, 06:50 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Weinstraße in Pfaffenweiler verschafft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich Unbekannte auf das Gelände des dortigen Kindergartens begeben und mit einem unbekannten Hebelwerkzeug ein Fenster aufgebrochen. Anschließend hat die Täterschaft mehrere Räume und auch Garagen auf dem Gelände zum Teil wiederholt gewaltsam geöffnet und vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht.

Der entstande Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist noch nicht abschließend geklärt. Hinweise zur Täterschaft lieger derzeit nicht vor.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen (Tel.: 07633 80618-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 rund um die Uhr entgegen.

