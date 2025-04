Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wendemanöver mit Pkw endet an Mauer - Fahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Wendemanöver in der Königsberger Straße verunglückte am Donnerstag, 03.04.2025, gegen 13.45 Uhr, eine 83-jährige Frau mit ihrem Pkw. Am Ende der Sackgasse wollte die 83-Jährige mit ihrem Pkw wenden. Während des Wendevorganges kam sie, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg und kollidierte seitlich mit einem Stromverteilerkasten. In der Folge fuhr der Pkw geradeaus weiter und kollidierte nach etwa 10 Metern mit einer Mauer eines Anwesens. Der Rettungsdienst brachte die verletzte 83-Jährige in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund des beschädigten Stromverteilerkasten kam es in der Königsberger Straße teilweise zu Stromausfällen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie Mitarbeiter eines Energieversorgers im Einsatz.

