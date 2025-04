Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Wohnung in der Lehener Straße in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen dem 4. und 6. April. Die Wohnung, die sich in einem Mehrparteienhaus befindet, wurde durch die Täter betreten und durchwühlt. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt.

Vermutlich im selben Zeitraum ereignete sich ein Einbruchversuch in eine nahegelegene Wohnung in der Idingerstraße in Freiburg. In diesem Fall gelang es den Tätern jedoch nicht, die Wohnung zu betreten.

Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Unter anderem aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Taten gehen die Ermittler derzeit von einem Zusammenhang aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

