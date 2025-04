Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfall bei Drogeriemarkt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall beim Einparken kam es am Samstag, 05.04.2025 gegen 16.40 Uhr auf einem Drogeriemarkt Parkplatz in der Kaiserstraße. Hier fuhr ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi vorwärts in eine Parklücke ein und soll dabei einen daneben geparkten VW Passat auf der linken Seite beschädigt haben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 1000 Euro. Es gab einen Zeugen, welcher den Unfall beobachtet haben soll. Dieser und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 07751/8316-531 in Verbindung zu setzen.

