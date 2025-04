Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 06.04.2025, gegen 11.10 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Buchbrunnenweg gerufen. Die Feuerwehr musste die Wohnung gewaltsam öffnen und die Bewohnerin der Wohnung dem Rettungsdienst zuführen. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Bewohnerin in ein Krankenhaus. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Brandursache ist hier bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell