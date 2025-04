Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Dachstuhlbrand in der Wallstraße

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 06.04.2025, gegen 17.25 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung in einer Dachgaube zwischen zwei Gebäuden in die Wallstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte traten bereits Flammen aus einer Dachgaube. Bewohner der beiden Gebäude wurden evakuiert. Nachdem der Hauptbrand gelöscht war begann die Feuerwehr mit dem Abdecken des Dachstuhles um weitere Glutnester bekämpfen zu können. Die Nachlöscharbeiten dauerten einige Stunden an. Bislang liegen hier keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor. Eine Brandursache ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung für die Innenstadt von Waldshut veranlasst. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch der Oberbürgermeister sowie Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort.

