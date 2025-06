Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 18-Jähriger durch Pfefferspray verletzt - Polizei sucht weiteren Geschädigten und Zeugen

Hanau (ots)

(cl) In der Nacht zum Samstag kam es kurz vor 2.30 Uhr auf dem Freiheitsplatz in Hanau zu einem Vorfall, bei dem ein 18-jähriger Hanauer durch Pfefferspray verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen näherten sich zwei junge Männer dem Hanauer. Einer von ihnen setzte Pfefferspray aus einer Pfefferpistole in Richtung seines Gesichts ein. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

Im Anschluss flüchteten die beiden Männer in Richtung Sternstraße. In der Nähe zur Hammerstraße nahm einer von ihnen ein Fahrrad an sich. In diesem Moment sprach ein derzeit noch unbekannter Mann die beiden an. Daraufhin sollen sie auch diesen Mann körperlich angegriffen, auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend entfernten sich die Täter auf dem Fahrrad weiter in Richtung Hammerstraße.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen nach den beiden etwa 20 Jahre alten Männern verlief bislang erfolglos. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Der Täter mit der Pfefferpistole wird als etwa 1,85 Meter groß, schlank und mit einem schwarz-weißen Kapuzenoberteil sowie einer schwarzen Jeans beschrieben. Sein Begleiter sei rund 1,70 Meter groß, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Jeanshose.

Die Polizei bittet insbesondere den zweiten, bislang unbekannten Geschädigten, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tatverdächtigen geben können, sich beim Polizeirevier Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell