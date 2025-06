Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 174, Gem. Rodgau

Kreis Offenbach (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall, dessen Ursache noch ermittelt werden muss, ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:28 Uhr, auf der Kreisstraße 174, Höhe Kieswerk in der Gemarkung Rodgau. In der Folge dieses Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen kam ein Mercedes G 500 von der Fahrbahn ab und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Ein Insasse wurde hierbei eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Insassen wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik verbracht. Erste Ermittlungen am Unfallort ergaben den Verdacht, dass eine Person in Richtung angrenzenden Wald flüchtete. Da nicht auszuschließen war, dass diese Person verletzt war, wurde eine Drohne eingesetzt um das Waldstück auf einer Breite von 2100 Metern in nördliche Richtung, 200 Meter vom Unfallort entfernt, abzusuchen. Es konnte keine Person festgestellt werden. Fortwährend widersprüchliche Angaben aller Beteiligten über die Unfallursache, aber auch der Fahrereigenschaft, führte letztendlich zur Heranziehung eines Sachverständigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Der Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach am Main, 22.06.2025, RENKER, PvD

