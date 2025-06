Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto vor den Augen des Besitzers gestohlen: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Offenbach (ots)

(lei) Vor den Augen des Besitzers haben Autodiebe am späten Samstagabend einen weißen Kia Stinger gestohlen und sind damit davongebraust.

Gegen 23.35 befand sich der Autoeigentümer vor seinem Haus in der Oberen Grenzstraße (90er-Hausnummern), als plötzlich das Licht an seinem Wagen anging und zwei Männer in ihm mit Karacho in Richtung Tempelsee davonrasten. Dem umgehenden Notruf folgten Fahndungsmaßnahmen der Polizei, die jedoch das gestohlene Auto mit OF-Kennzeichen bis dato nicht aufspüren konnten. Von dem Duo, das dunkel gekleidet war, und dem Kia fehlt bislang jede Spur.

Hinweise auf den Verbleib des PKW nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach (069 8098-1234) entgegen.

