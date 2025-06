Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Gefahrenstelle, Saarlouis, keine Gefahr für die Bevölkerung

Saarlouis (ots)

Kurzzeitige Rauchentwicklung nach Stoffaustritt in der Zeppelinstraße - keine Gefahr für die Bevölkerung Saarlouis, 11. Juni 2025 - Am heutigen Vormittag kam es in der Zeppelinstraße in 66740 Saarlouis zu einer Rauchentwicklung. Aus einem Behältnis mit Wasserstoffperoxid trat eine Flüssigkeit aus, die in Reaktion mit einem weiteren chemischen Stoff eine sichtbare Rauchentwicklung verursachte. Die Rauchwolke war auch aus größerer Entfernung erkennbar. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Personen. Die örtlich zuständige Polizei sowie die Feuerwehr sicherte den Gefahrenbereich vorsorglich weiträumig ab. Weitere Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit den zuständigen Einsatz- und Rettungskräften getroffen. Die Hintergründe des Vorfalls werden derzeit überprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell