Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Sachbeschädigung an Sporthalle

Saarlouis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Eingangstür der Sporthalle Saarlouis-Steinrausch beschädigt worden. Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde hierbei die Glasscheibe der Tür eingeschlagen. Die Polizei ermittelt nun und hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zu Tat und Tätern sind erbeten und zu richten an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell