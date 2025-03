Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Schwerer Raub: 29-Jähriger mit internationalem Haftbefehl gefasst

Kehl (ots)

Am Montagabend (24.03.) wurde ein türkischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl durch die Bundespolizei festgenommen. Der 29-Jährige reiste zuvor von Frankreich nach Deutschland. Gegenüber den Beamten wies er sich mit einer französischen Asylbescheinigung aus, die nicht zum Grenzübertritt berechtigt. Daher bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde zudem ein internationaler Haftbefehl wegen schweren Raubes festgestellt. Er wurde am Dienstag (25.03.) dem Amtsgericht Offenburg vorgeführt, das den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 29-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung in die Türkei wartet.

