BPOLI S: 73-jährige Reisende von Unbekanntem gestoßen: Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am gestrigen Dienstagvormittag (15.04.2025) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 73 Jahre alte Reisende gegen 11:00 Uhr am Bahnsteig 6, als sie von einem unbekannten Mann, mutmaßlich mit einer neonfarbenen Jacke bekleidet, von hinten gestoßen worden sein soll. Die 73-jährige mit französischer Staatsangehörigkeit fiel in Folge dessen wohl zu Boden und verletzte sich leicht im Gesicht. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgte die Reisende zunächst medizinisch vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

