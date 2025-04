Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Gleisüberschreitung - Triebfahrzeugführerin leitet Schnellbremsung ein

Neustadt-Hohenacker (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Dienstagmorgen (15.04.2025) gegen 08:25 Uhr am Bahnhof in Neustadt-Hohenacker gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Triebfahrzeugführerin einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Stuttgart-Vaihingen, als sie bei der Einfahrt in den Bahnhof Neustadt-Hohenacker einen 70 Jahre alte Mann bemerkte, welcher über die Gleise lief. Die Triebfahrzeugführerin leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 50Km/h umgehend eine Schnellbremsung ein. Der 70-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit soll anschließend in die S3 gestiegen und weiter in Richtung Waiblingen gefahren sein. Dort wurde er von alarmierten Kräften der Landes- und Bundespolizei angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Durch die Schnellbremsung verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand keiner der in der Bahn befindlichen Reisenden.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren bei Aufenthalten im Gleisbereich. Viele Reisende überqueren die Gleise um ihren Zug zu erreichen oder abzukürzen. Die hieraus resultierende Lebensgefahr wird oftmals unterschätzt. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Zudem wird die Sogwirkung von vorbei- und ausfahrenden Zügen meist nicht bedacht.

