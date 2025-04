Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 76-Jähriger schlägt Bundespolizist ins Gesicht

Ulm (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ist es am Freitagabend (11.04.2025) in einem Zug in Richtung München gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge schloss sich ein 76 Jahre alter Reisender gegen 20:20 Uhr im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle in der Zugtoilette ein und ignorierte die Anweisungen des Zugbegleiters. Auch nachdem Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Ulm zu Unterstützung hinzugerufen wurden, verhielt sich der 76-Jährige weiterhin aggressiv. Beim Versuch, die Toilettentür zu öffnen, schlug der renitente Mann einem eingesetzten Bundespolizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin wurde der kanadische Staatsangehörige zu Boden gebracht und Handfesseln angelegt. Hierbei versuchte er einen weiteren Beamten in die Hand zu beißen. Für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen verbrachten ihn die Bundespolizisten zum Revier. Durch den Vorfall wurde ein weiterer Beamter leicht verletzt. Alle eingesetzten Polizisten blieben jedoch weiterhin dienstfähig. Der 76-jährige Mann konnte nach Abschluss der Maßnahmen seinen Weg fortsetzen, muss aber mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

